Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollstuhlfahrer wird angefahren- Verursacherin flüchtet

Olpe (ots)

Am Mittwoch um 13.10 Uhr kam es im Stadtgebiet Olpe zu einem Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Pkw-Fahrerin bog nach links von der Martinstraße in die Bergstraße ab. Hierbei nahm sie nach eigenen Angaben einen Rollstuhlfahrer nicht wahr und fuhr ihn an. Dieser kippte mit dem Rollstuhl um und verletzte sich leicht. Die Verursacherin flüchtete zunächst, konnte aber im Nahbereich ermittelt werden. Die Beamt:innen schrieben eine Anzeige. Es entstand ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell