Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Kleiner Junge wird auf seinem Fahrrad angefahren

Attendorn (ots)

In Helden ereignete sich am Mittwoch um 07.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Pkw-Fahrer, der auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, nahm nach eigenen Angaben einen 4-Jährigen, der vor seiner Mutter auf einem Fahrrad fuhr, nicht wahr und berührte ihn. Dieser stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Ein DRK-Ersthelfer führte eine erstmedizinische Versorgung durch. Für weitere Untersuchungen wurde der Junge mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

