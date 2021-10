Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Motor gestartet - mit Mauer kollidiert

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 13.10.2021, gegen 16.50 Uhr, kollidierte ein 31-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Touran mit einer Mauer. Er stand mit seinem Pkw in der Schildgasse auf einem Parkplatz und vergaß beim Anlassen des Motors die Kupplung zu betätigen. Da er einen Gang eingelegt hatte hüpfte sein VW nach vorne gegen eine Mauer. Der Sachschaden am VW beträgt etwa 2.000 Euro.

