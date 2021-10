Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Unbekannter Fahrraddieb - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Ein Rot/Schwarzes Pedelec der Marke Raymon wurde am 13.10.2021 durch bislang unbekannte Täterschaft gestohlen. Der 38 Jahre alte Besitzer stellte das Fahrrad in der Zeit zwischen 06:17 Uhr und 19:40 Uhr, mittels Schloss gesichert, an den Fahrradständern des Maulburger Bahnhofs ab. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim bittet nun mögliche Zeugen, welche Angaben zum Täter oder dem aktuellen Aufenthaltsort des Fahrrads geben können, sich unter der Telefonnummer 07622/66698-0 zu melden.

tb/ab

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell