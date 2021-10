Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wyhl: Kind an Zebrastreifen angefahren und leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochmittagnachmittag, 13.10.2021, gegen 16.45 Uhr kam es auf einem Zebrastreifen in Wyhl zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Zur weiteren ärztlichen Versorgung begaben sich Familienangehörige mit dem Jungen zunächst zu einem niedergelassenen Arzt, welcher einen Notarzt und einen Rettungswagen nachforderte. Der Notarzt wurde aufgrund seiner Verfügbarkeit mit einem Rettungshubschrauber an die Einsatzörtlichkeit verbracht und übernahm die medizinische Erstversorgung. Anschließend wurde der 7-Jährige mit dem Rettungswagen in eine Freiburger Klinik verlegt.

Das Polizeirevier Emmendingen hat den Unfall aufgenommen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

