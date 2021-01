Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Brennt Anbau an einem Wohnhaus

Bild-Infos

Download

RatingenRatingen (ots)

Ratingen-Eggerscheidt, Am Feld, Samstag, 09.01.2021, 02:14 Uhr

Schnell gelöscht hatte die Feuerwehr Ratingen ein Feuer eines Anbaus an einem Einfamilienhaus. Aus noch ungeklärter Ursache brannte eine Überdachung, die direkt an einer Giebelwand montiert war. Mit einem Strahlrohr konnte die Feuerwehr das Feuer schnell löschen und so ein übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude verhindern. Die Feuerwehr war mit den Kräften aus Eggerscheidt, Hösel und der Berufsfeuerwehr vor Ort. Der Einsatz dauerte bis ca. 04:00 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ratingen

Joachim Herbrand

Telefon: 02102/550 37777

Fax: 02102/5509370

E-Mail: joachim.herbrand@ratingen.de

www.feuerwehr-ratingen.de

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell