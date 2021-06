Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls: Eine Leichtverletzte und 12.000.- Euro Sachschaden

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine 41-jährige Passat-Fahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Horster Straße am Mittwoch, 9. Juni, leicht verletzt. Sie befuhr gegen 14.30 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße mit ihrem Passat in südlicher Fahrtrichtung. Ein 57-Jähriger befuhr mit seinem Passat die Friedrich-Ebert-Straße in nördlicher Richtung und wollte nach links auf die Horster Straße abbiegen. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß. Die 41-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Der Passat des 57-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Verkehr wurde für ungefähr eine Stunde während der Unfallaufnahme abgeleitet. Es entstand Sachschaden von etwa 12000 Euro. (kt)

