Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Bilanz eines Verkehrsunfalls: Eine Schwerverletzte und 13.000,- Euro Sachschaden

Hamm-Herringen (ots)

Schwer verletzt wurde eine 28-jährige Peugeot-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Johannes-Rau-Straße/Lünener Straße am Dienstag, 8. Juni. Gegen 13.45 Uhr fuhr eine 32-jährige Kia-Fahrerin auf der Johannes-Rau-Straße in östlicher Richtung. Diese fuhr an der Einmündung Lünener Straße zunächst auf den Linksabbiegestreifen, um nach links abzubiegen. Dann wechselte sie wieder die Spur, um nach rechts auf die Lünener Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß mit der Peugeot-Fahrerin, die auf der Johannes-Rau-Straße in östlicher Richtung fuhr. Die 28-Jährige wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär behandelt wird. Die Kreuzung wurde während der Unfallaufnahme für ungefähr eine Stunde gesperrt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von ungefähr 13.000,- Euro. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell