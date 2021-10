Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Denzlingen: Unfall durch Sonnenblendung

Freiburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei dürfte der Stand der Sonne eine wesentliche Rolle bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen, 13.10.2021, gespielt haben.

Ein junger Autofahrer beabsichtigte aus einer Hofeinfahrt heraus auf die Hauptstraße in Denzlingen zu fahren. Hierbei blendete ihn die tief stehende Sonne derart, dass er ein herannahendes Fahrzeug übersah und mit diesem kollidierte. Es entstand an beiden Autos erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

