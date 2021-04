Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zeugenaufruf

Bundespolizei sucht nach körperlicher Auseinandersetzung nach Zeugen

München (ots)

Am späten Freitagabend kam es im Personentunnel am Münchner Ostbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und Mitarbeitern der Deutschen Bahn Sicherheit, in Folge derer der Iraner zu Boden gebracht und fixiert wurde. Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalles.

Gegen 23:15 Uhr geriet der komplett in Camouflage gekleidete Mann in eine Auseinandersetzung mit Mitarbeitern der Deutsche Bahn Sicherheit. Im Zuge dieser Auseinandersetzung brachten die Sicherheitsmitarbeiter den Mann zu Boden und fixierten ihn bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich alarmierten Bundespolizisten. Zuvor soll der alkoholisierte Mann durch Pöbeleien gegenüber Reisenden aufgefallen sein.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen am Ostbahnhof machen können. Sachdienliche Hinweise erbittet die Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-1111.

