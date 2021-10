Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Kartonagenhäcksler gerät in Brand

Freiburg (ots)

Am Dienstag den 13.10.2021 kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Brandeinsatz in einer Firma in der Schopfheimer Straße, Brombach. Ein Mitarbeiter war am firmeneigenen Häcksler beschäftigt Kartonagen zu zerkleinern. Aufgrund einer Verstopfung begab sich der Mitarbeiter in den Keller und bemerkte dort einen Brand im Rohr des Häckslers. Die Feuerwehr konnte den Brand mit 35 eingesetzten Kräften löschen. Es kam zu keinem Personen- oder Sachschaden, der Brand entstand vermutlich durch einen technischen Defekt.

tb/ab

