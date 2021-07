Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Polizei benötigt Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Schlossbergtunnel (25.07.2021)

Schramberg, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend am Ende des Schlossbergtunnels auf der Geißhaldenstraße ereignet hat und bei welchem nach einem Fahrzeugüberschlag zwei Personen leicht verletzt worden sind, sucht die Polizei dringend Unfallzeugen. Gegen 21.45 Uhr fuhr ein 18-Jähriger zusammen mit einer 19-jährigen Beifahrerin in einem Toyota - von der Schloßstraße kommend - durch den Schlossbergtunnel in Richtung Geißhaldenstraße. Unmittelbar nach dem Verlassen des Tunnels verlor der junge Mann aus bislang noch nicht bekannter Ursache die Kontrolle über den Wagen. Der Toyota kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte zunächst gegen eine Holzbegrenzung und in der Folge gegen einen Steinfindling. Durch die Kollision mit dem Findling überschlug sich der schon ältere Toyota und krachte mit dem Fahrzeugheck gegen die Hauswand eines angrenzenden Gebäudes der Geißhaldenstraße, wo der Wagen dann auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Fahrzeuginsassen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, konnten sich aber selbst aus dem total beschädigten Toyota befreien. Eintreffende Rettungskräfte brachten die beiden leicht verletzten Personen zur weiteren Behandlung in die Helios Klinik nach Rottweil. Durch die heftige Kollision des Toyotas mit der Hausfassade wurde es erforderlich, dass die betroffene Seite des Gebäudes bis auf Weiteres seitlich abgestützt wird. Zu diesem Zweck wurden von der ebenfalls am Unfall eingesetzten Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk entsprechende Stützen angebracht. Aus diesem Grund musste auch der zum Haus gelegene Fahrstreifen der Geißhaldenstraße für die nächste Zeit gesperrt werden. Die im Gebäude wohnhafte sechsköpfige Familie kam einstweilen bei Bekannten unter. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des mit rund 5.000 Euro beschädigten Autos. Durch den Unfall entstand nach erster Schätzung Sachschaden in Höhe von insgesamt mindestens 25.000 bis 30.000 Euro.

