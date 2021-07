Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Fahrbahn-Poller entwickelt Eigenleben und beschädigt Auto (07.07.2021)

Tuttlingen (ots)

Ein technischer Defekt an einem Straßen-Poller hat am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Uhlandstraße zu erheblichem Sachschaden geführt. Eine Seat Ibiza Fahrerin fuhr über einen abgesenkten Fahrbahnpoller, der sich aufgrund eines technischen Defekts genau in diesem Moment hob und das Auto lupfte. Danach senkte er sich um gleich darauf wieder hochzufahren. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrfach bis es Passanten gelang, das Auto vom "wildgewordenen" Poller wegzuschieben. Durch die heftigen Bewegungen und Anstöße lösten die Airbags des Seat aus. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell