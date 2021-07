Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Deutlich alkoholisiert am Steuer

Rottweil (ots)

In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei in der Hauptstraße einen Audi-Fahrer ertappt, der deutlich zu viel getrunken hatte. Bereits beim Öffnen der Fahrertürscheibe schwappte den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Als der 43-Jährige zum Alkoholtest gebeten wurde, förderte dieser einen Wert von deutlich über zwei Promille zutage. Zudem hatte der Mann eine sehr undeutlich Aussprache und war wackelig auf den Beinen. In einem Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen und im Anschluss der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel einbehalten. Der Fahrer muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer rechnen und sein Auto stehen lassen.

