Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Motorradfahrer bei Sturz verletzt (25.07.2021)

Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der am Sonntagnachmittag auf der Freudenstädter Straße unmittelbar vor dem Ortseingang von Sulz passiert ist, hat sich ein Motorradfahrer bei einem Sturz Verletzungen an einem Handgelenk zugezogen. Der 60-jährige Biker war kurz vor 15 Uhr mit einer Suzuki zusammen mit drei anderen Motorradfahrern auf der Landesstraße 409 von Hopfau in Richtung Sulz unterwegs. In einer Spitzkehre kurz vor dem Ortseingang von Sulz stürzte der 60-Jährige nach einem Fahrfehler auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei an einem Handgelenkt. Die Suzuki rutschte nach dem Sturz auf die Gegenfahrspur und prallte gegen zwei entgegenkommende Autos. Durch den Unfall entstand an dem Motorrad und den beiden beteiligten Autos rund 10.000 Euro Sachschaden. Eintreffende Rettungskräfte kümmerten sich um den verletzten Biker und brachten ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik nach Oberndorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell