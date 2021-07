Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen-Lauffen, Lkr. Rottweil) Mit scharfem Gegenstand Folie eines freistehenden Gartenpools aufgeschlitzt - Polizei bittet um Hinweise (24. - 25.07.2021)

Deißlingen-Lauffen, Lkr. Rottweil (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag, 16.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10.30 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf einem Gartengrundstück an der Straße "Vor Lau" an der Ortsrandlage von Lauffen die Folie eines dort aufgestellten Gartenpools beschädigt und so rund 1000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Unbekannte machte sich mit einem scharfen Gegenstand an der Folie des Pools zu schaffen und schlitzte diese an mehreren Stellen auf. Durch die beschädigte Folie lief fast das gesamte Wasser des Pools mit knapp 20.000 Liter Fassungsvermögen aus. Die Polizei Rottweil (0741 477-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell