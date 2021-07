Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Hausen

Lkr. Rottweil) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht (25.07.2021)

Rottweil-Hausen (ots)

Die Polizei Rottweil sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht in Rottweil-Hausen. Dort wurde in der Kohlplatzstraße in der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag ein geparkter VW durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Vermutlich beim Vorbeifahren oder einem Wendemanöver wurde hierbei die Fahrertüre erheblich beschädigt, so dass Sachschaden in Höhe von 1500.- EUR entstand. Mögliche Zeugen bzw. der Verursacher werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Rottweil unter 0741/477-0 in Verbindung zu setzen.

