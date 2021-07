Polizeipräsidium Konstanz

Villingen-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht (23.07.2021)

(Villingen-Schwenningen / Schwarzwald-Baar-Kreis) (ots)

Ein 13-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag, 11:40 Uhr in Schwenningen, Austraße den Gehweg in Richtung Schützenstraße und musste vermutlich wegen einem vom "Sternenparkplatz" ausfahrenden Auto stark abbremsen. Der Junge stürzte in der Folge ohne einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug auf die Fahrbahn und zog sich Prellungen und Schürfwunden zu. Der unbekannte Autofahrer und ein zu Hilfe kommender Passant werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen unter Tel.-Nr. 07720/85000 in Verbindung zu setzen.

