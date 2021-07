Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt (22.07.2021)

St. Georgen (ots)

Eine Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein Autofahrer am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Einmündung der Straßen "Grenzstraße / Talstraße" verursacht hat. Ein 70-jähriger VW Tiguan-Fahrer fuhr auf der Talstraße und missachtete die Vorfahrt einer von rechts aus der Grenzstraße kommenden 45-jährigen Honda-Fahrerin. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die Motorradfahrerin stürzte und verletzte sich dabei schwer. Ein Krankenwagen brachte sie in eine Klinik.

