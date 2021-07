Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei ermittelt Unfallflüchtigen (21.07.2021)

Bad Dürrheim (ots)

Eine Unfallflucht begangen hat ein Autofahrer am Mittwochabend gegen 21 Uhr auf der Scheffelstraße. Ein Audi Q5-Fahrer wollte an einer Tankstelle tanken und steckte die Zapfpistole in den Tankstutzen des Autos. Als er bemerkte, dass die Tankstelle geschlossen hat, fuhr er los und vergaß dabei die eingesteckte Zapfpistole, die abriss. Der Fahrer bemerkte dies zwar und legte die beschädigte Armatur auf eine Zapfsäule, fuhr dann jedoch davon, ohne den Schaden zu melden. Die Polizei konnte einen 36-Jährigen als Unfallflüchtigen ermitteln und zeigte ihn wegen Unfallflucht an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell