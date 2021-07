Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Kreise SchPolizei warnt vor neuer Masche des Telefontrickbetrugs (23.07.2021)warzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil)

Ein Dokument

Kreise Schwarzwald-Baar, Tuttlingen, Rottweil (ots)

Nachdem es in dieser Woche in den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar zu einer Vielzahl von Telefonbetrügereien mit einer neuen Masche gekommen ist (wir berichteten), hat die Polizei den aktuellen Warnflyer "Falsches Klinikpersonal" herausgegeben. Die Gauner und Betrüger nutzen jede noch so schlimme schamlos aus, um an Geld zu kommen. In ihrer Geldgier nehmen sie dabei keinerlei Rücksicht auf ihre, oftmals älteren, Opfer, die manchmal um ihr gesamtes Hab und Gut gebracht werden und danach völlig verzweifelt sind. Dabei spielt es keine Rolle, ob eine weinende und schluchzende "Enkelin", deren Stimme am Telefon tatsächlich nicht erkannt werden kann, anruft und behauptet, einen schweren Unfall verursacht zu haben - oder ob es der wortgewandte, energische "angebliche Polizeibeamte" ist, dem man am Telefon fast nicht zu widersprechen traut - oder ob ein "vermeintlicher Arzt" im Namen eines (tatsächlich vorhandenen!) Krankenhauses anruft - dem Ideenreichtum der Betrüger und ihrer Gehilfen sind keine Grenzen gesetzt. Die Polizei warnt deshalb erneut und empfiehlt, Anrufe wachsam und mit gesundem Misstrauen entgegen zu nehmen. Im Zweifelsfall einfach auflegen und sich auch nicht von der Telefonnummer der Anrufer täuschen lassen. Die Betrüger können mit einfachen Mitteln eine vorgetäuschte Anrufnummer (zum Beispiel "110") auf dem Display des Angerufenen erscheinen lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell