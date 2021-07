Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Wohnungsbrand (25.07.2021)

Tuttlingen (ots)

Am frühen Sonntagabend kam es gegen 18.30 Uhr zu einem Brandausbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Uhlandstraße in Tuttlingen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es auf der Gebäuderückseite im Bereich eines Balkones der unteren Wohnung zu einem Brandausbruch. Das Feuer griff anschließend auf die Wohnung über und führte zu einem kompletten Brand der Wohnung. Die darüberliegenden Wohnungen wurden durch den Rauch in Mitleidenschaft gezogen. Ersten Schätzungen zu Folge dürfte der entstandene Schaden bei ca. 200 000.- Euro liegen. Es gab keine Verletzten, alle Hausbewohner konnten rechtzeigt das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr Tuttlingen konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Zur Brandursache sind die Ermittlungen im Gange und dauern an, auch der Brandort muss in den kommenden Tagen durch Sachverständige und der Spurensicherung untersucht werden. Die betroffene mehrköpfige Familie konnte bei Verwandten untergebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell