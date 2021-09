Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Hotel

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Neuenstein/Untergeis - Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag (31.08.) in ein Hotel in der Straße "Am Sportplatz" ein. Die Täter hebelten eine Seitentür zum Gastraum auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand 500 Euro Sachschaden. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

