POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

1. Fulda

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hünfeld - Im Zeitraum von Samstag (28.08.) bis Montag (30.08.) parkte ein 45-jähriger Hünfelder seinen silbernen Audi A 5 in der Biebergasse in Michelsrombach vor dem dortigen Anwesen. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte musste er feststellen, dass sein Fahrzeug an der Beifahrertür einen Schaden aufwies. Vermutlich touchierte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem Unfall entstand ein etwa ein Meter langer Kratzer. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Sollte jemand etwas von dem Vorfall oder der Verursacher erst im Nachgang den Schaden bemerkt haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld (06652/9658-0) zu melden.

Polizeistation Hünfeld

2. Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Montag (30.08.), zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten BMW eines Fahrers aus Bad Hersfeld und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Crash im Begegnungsverkehr

Nentershausen - Ein Nentershäuser Pkw-Fahrer befuhr am Montag (30.08.), gegen 13 Uhr, mit seinem Opel-Corsa die Stettiner Straße in Richtung Eichelsberg. Ein weiterer Passat-Fahrer aus Nentershausen befuhr die Stettiner Straße in entgegengesetzte Richtung. Im Begegnungsverkehr stießen beide Fahrzeuge seitlich zusammen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Fahrzeug beschädigt Hauswand

Rotenburg - Zwischen Donnerstagnacht (26.08) und Samstagfrüh (28.08.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße "Hinter der Mühle" eine Wand oberhalb einer Garage und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer eines gelben Fahrzeuges. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0.

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

