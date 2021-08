Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup. Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl.

Am 20. Mai 2021 stahl eine bislang unbekannte Frau im Supermarkt in der Alverdisser Straße einer Kundin das Portemonnaie samt EC-Karte. Anschließend hob die Unbekannte an einem Geldautomaten in der nahegelegenen Sparkasse mehrere Hundert Euro vom Konto der Geschädigten ab. Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine schlanke Frau mit langen, dunklen Haaren, die zur Tatzeit dunkle Jeans, eine dunkle Steppjacke und ebenfalls dunkle Turnschuhe mit teilweise weißen Sohlen trug. Bilder der Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/barntrup-taschendiebstahl-computerbetrug

Hinweise auf die Identität der Abgebildeten nimmt das Kriminalkommissariat 6 unter der Telefonnummer 05261 9330 entgegen.

