POL-LIP: Dörentrup-Wendlinghausen. In Firmengebäude eingebrochen.

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Firmengebäude in der Straße "Pferdekamp". Sie hebelten ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort schlugen sie ein Fenster ein, um in ein Büro und einen Nebenraum steigen zu können. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Vermutlich verließen die Täter das Gebäude über ein Fenster in Richtung Innenhof, um vom Tatort zu flüchten. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, richten ihre Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

