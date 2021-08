Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfall mit Flucht - mehrere Verletzte.

Lippe (ots)

Kurz vor 15:30 Uhr kam es am Bahnhof zu einem Verkehrsunfall mit Flucht mit mehreren Verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein Mann mit einem silbernen Ford Focus aus bislang ungeklärter Ursache rückwärts in eine Bushaltestelle, an der sich mehrere Menschen aufhielten. Der Fahrer hatte mit erheblicher Geschwindigkeit zurückgesetzt, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und schleuderte gegen die Haltestelle. Fahrer und Beifahrer flüchteten nach der Kollision zu Fuß und kümmerten sich nicht um die verletzten Personen. Eine 18-jährige Frau aus Schieder-Schwalenberg und eine 39-jährige aus Lügde zogen sich leichte Verletzungen zu, eine 20-jährige Horn-Bad Meinbergerin und eine 28-jährige Steinheimerin wurden schwer verletzt. Alle Geschädigten wurden zur Behandlung in umliegende Kliniken gebracht.

Im Rahmen der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnten die Polizeibeamten auf Basis von Zeugenaussagen zwei Tatverdächtige ermitteln und an einer Detmolder Privatanschrift festnehmen. Es handelt sich um einen 22-jährigen und einen 43-jährigen Mann. Das Fahrzeug wurde am Unfallort sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen.

Zeugen, die Hinweise auf den Unfallhergang geben können, richten diese bitte telefonisch an das Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell