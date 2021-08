Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Zeuge für Körperverletzung gesucht.

Lippe (ots)

Schon am 22. Juli 2021 (Donnerstag) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung in der Rosenstraße, an der zwei streitende jugendliche Radfahrer beteiligt waren. Ein älterer Mann versuchte den Streit zwischen den beiden zu schlichten und wurde von einem Beteiligten geschlagen. Ein 40-Jähriger beobachtete das Ganze und kam ebenfalls zur Hilfe. Daraufhin entfernten sich die Streitenden und der verletzte ältere Herr. Kurz darauf kam einer der Jugendlichen mit einem Freund zurück und schlug den Zeugen mit einem Fahrradschloss an den Hinterkopf. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten die Jugendlichen aufgegriffen werden. Das Kriminalkommissariat 6 bittet nun den älteren Herren, der ebenfalls verletzt wurde, sich als Zeuge unter der Rufnummer 05261 9330 zu melden.

