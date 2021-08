Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) VW Touran kommt von der Straße ab

Rottweil-Neufra (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Vaihinger Hof und der B27 ist am Sonntagmittag ein 23-jähriger Autofahrer von der der Fahrbahn abgekommen, nachdem er zuvor einen entgegenkommenden VW einer 54-Jährigen leicht gestreift hatte. Er blieb mit seinem Van nach dem Unfall auf einer Grünfläche stehen. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

