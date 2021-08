Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf

Landkreis Rottweil) Diebstahl aus Schaukasten (31.07.2021)

Konstanz (ots)

Am Samstag in der Zeit von 20:00 bis 20:15 Uhr wurde durch eine bisher unbekannte Täterschaft ein an der Außenwand des Anwesens Hafenmarkt 3 in Oberndorf am Neckar angebrachter Schaukasten gewaltsam geöffnet und daraus diverse Fahrzeugmodelle in der Größe 1:87 im Wert von etwa 210 Euro entwendet. Ein Tatverdacht richtet sich gegen 2 Jungen im Alter von 5-6 Jahren, welche sich zuvor für die zum Verkauf stehenden Modelle interessiert hatten. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Oberndorf unter Tel. 07423/8101-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell