Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigungen und Vandalismus an den Toiletten des Strandbades - Polizei bittet um Hinweise (31.07.

01.08.2021)

Gailingen am Hochrhein, Lkr. Konstanz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben derzeit noch unbekannte Täter - vermutlich drei junge Männer - die Toilettenanlage am Strandbad Gailingen im Bereich des Strandweges verwüstet. Die Täter rissen dabei Trennwände heraus und trugen diese zum Rheinufer. Zudem wurden Seifenspender und Papierbehälter aus der Verankerung gerissen. Der verursachte Sachschaden dürfte sich auf weit über 1000 Euro belaufen. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaienhofen (07735 97100) in Verbindung zu setzen.

