Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz) Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Mutter mit Kind (31.07.2021)

Singen am Hohentwiel, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Mutter mit Kind ist es am Samstagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, auf einem Radweg entlang der Erzbergerstraße gekommen. Die 19-jährige Mutter war mit ihrem dreijährigen Kind zu Fuß im Bereich der Erzbergerstraße 20 unterwegs, als das kleine Mädchen losrannte und sich dabei auf den angrenzenden Radweg begab. Auch die junge Mutter folgte dem Kind zum Radweg. Ein just in diesem Moment auf dem Radweg nahender 33-jähriger Radfahrer konnte den beiden Personen nicht mehr ausweichen, stieß mit diesen zusammen und stürzte. Alle drei Personen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Da die junge Frau schwanger ist, wurde sie mit den eintreffenden Rettungskräften vorsorglich zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

