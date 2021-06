Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Radfahrer leicht verletzt

Borken (ots)

Beim Ausfahren aus einer Einfahrt ist ein Autofahrer am Dienstag in Borken mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Dazu war es gegen 15.45 Uhr auf der Raesfelder Straße gekommen: Ein 23-jähriger Borkener war zu dieser Zeit auf dem für ihn links liegenden Radweg in Richtung Innenstadt unterwegs. Beim Einbiegen in die Straße übersah ein 57-Jähriger Hamminkelner den aus seiner Sicht von rechts kommenden Radler. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.600 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell