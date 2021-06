Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken: Nachtrag - Schwerer Unfall auf der L572

Borken (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 15:10 Uhr kam es in Borken auf der Rheder Straße (L 572) in Höhe der Einmündung "Printingsweg" zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger LKW-Fahrer aus Südlohn befuhr dabei die Rheder Straße aus Richtung Rhede kommend in Richtung Borken-Burlo. Ihm entgegen kam ein 21-jähriger Mann aus Polen, der ebenfalls mit einem LKW unterwegs war. Plötzlich kam der 22-jährige LKW-Fahrer aus Südlohn nach links von seiner Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den LKW aus Polen. Zwei weitere Pkw, die hinter dem Lkw aus Polen fuhren, konnten den zusammenstossenden Lkw nicht mehr ausweichen und kamen ebenfalls von der Fahrbahn ab. Alle beteiligten Fahrzeuge landeten im Straßengraben und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt zog sich die Unfallstelle über eine Länge von mehr als 200 Meter hin. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 350.000 Euro. Der 22-jährige LKW-Fahrer aus Südlohn wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Weiterhin wurde der 21-jährige LKW-Fahrer aus Polen und sein 54-jähriger Beifahrer (auch aus Polen) leicht verletzt. Die beiden Pkw-Fahrer (64-jährige Frau aus Borken und 29-jähriger Mann aus Bocholt) blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurden speziell ausgebildete Polizeibeamte vom Polizeipräsidium Münster eingesetzt. Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat der Polizei Borken übernommen. Die Rheder Straße ist im Bereich der Unfallstelle aufgrund der Bergung immer noch voll gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet. Sobald die Straße wieder frei gegeben werden kann, wird nachberichtet.

