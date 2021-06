Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Kind leicht verletzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen hat ein zwölf Jahre altes Kind am Dienstag in Borken bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein Autofahrer war gegen 12.50 Uhr auf dem Nordring in Richtung Bocholter Straße unterwegs. Das Mädchen war in gleicher Richtung auf dem rechts liegenden Radweg unterwegs. Sie habe nach eigenen Angaben die Straßenseite wechseln wollen, weil ihr ein Baufahrzeug die Weiterfahrt versperrt habe. Dabei kam es zur Kollision mit dem Wagen des Borkeners. Ein Rettungswagen brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus, das die Borkenerin nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 300 Euro.

