Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Anonyme Erpresser fordern Bitcoin-Überweisungen

Lingen (ots)

In den vergangenen Tagen sind im Emsland zwei anonyme Erpresserschreiben aufgetaucht. Die bislang unbekannten Urheber forderten darin von einer Rechtsanwaltskanzlei und einem Architekturbüro die Überweisung eines größeren Bitcoin-Betrages (Kryptowährung). Andernfalls würden in ihren Firmengebäuden Bomben mit Tetryl (Nitroverbindung) detonieren. Vor einigen Monaten ist es bundesweit bereits zu einer Häufung vergleichbarer Schreiben gekommen. Das LKA Niedersachsen geht davon aus, dass sich die damalige Serie in den aktuellen Fällen fortsetzt. Eine tatsächliche Bedrohungslage durch die Schreiben wird von dort aus nicht gesehen. Betroffene werden dringend aufgefordert, keine Überweisungen vorzunehmen und sich bei Eingang solcher Schreiben mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

