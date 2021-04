Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Tatverdächtiger nach räuberischer Erpressung festgenommen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am 12.04.2021 erbeutete ein 24-jähriger Mann in einem Ladengeschäft am Marienburger Platz nach dem Vorzeigen eines Messers einen einstelligen Geldbetrag. Im Rahmen einer Fahndung wurde er anschließend im Nahbereich des Tatortes festgenommen.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige das betroffene Geschäft gestern mehrfach betreten und sich umgeschaut haben. Gegen 12:15 Uhr suchte er den Laden erneut auf, trat an eine Mitarbeiterin heran und forderte die Herausgabe von Geld aus einer Spendendose. Offenbar um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zeigte der Mann der Angestellten ein Messer, das in seinem Hosenbund steckte. Der Mitarbeiterin gelang es, deeskalierend auf den Mann einzuwirken und ihn von einer Mitnahme der Spendendose abzubringen. Stattdessen überreichte sie dem 24-jährigen einen einstelligen Geldbetrag und forderte ihn auf, das Geschäft zu verlassen, was der Mann auch letztendlich tat.

Die Polizei leitete nach Bekanntwerden der Tat eine Fahndung ein und konnte den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Straße Großer Saatner antreffen. Der Mann wurde zur Wache verbracht. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Nach Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige mangels fehlender Haftgründe entlassen.

Die weiteren Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell