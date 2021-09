Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pressebericht der Kreispolizeibehörde Soest vom Wochenende

Soest (ots)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit Personenschaden Am Freitagnachmittag gegen 15:50 Uhr wurde ein 11-Jähriger Radfahrer aus Lippstadt bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Beckumer Straße / Böbbingweg leicht verletzt. Der Junge befuhr den Radweg parallel zur Beckumer Straße in entgegengesetzter Richtung und näherte sich der Einmündung Böbbingweg. Hier wollte ein 22-jähriger Mann aus Anröchte mit seinem Ford Transit vom Böbbingweg nach rechts in die Beckumer Straße abbiegen. Als der Kraftfahrer zunächst angehalten hatte und dann wieder anfuhr, übersah er den sich von rechts nähernden Radler. Dieser prallte mit geringer Geschwindigkeit seitlich gegen den Ford, kam zu Fall und verletzte sich leicht. Das Kind wurde zur ambulanten Behandlung kurzzeitig in ein Krankenhaus gebracht. (sn)

Wickede - Autofahrerin bei Verkehrsunfall verletzt Am Freitag ereignete sich gegen 17:30 Uhr in der Ortsdurchfahrt Wickede ein Auffahrunfall, bei dem eine 56 Jahre alte Frau aus Hemer verletzt wurde. Die Frau wartete in ihrem Skoda auf der Hauptstraße etwa in Höhe der Hausnummer 165 zunächst in einer Fahrzeugschlange vor einer roten Ampel. Unmittelbar hinter ihr befand sich ein 36-Jähriger Mann aus Wickede in seinem VW Golf. Als die Ampel auf Grünlicht wechselte, fuhr die Skoda-Fahrerin an, musste aber kurz darauf wieder verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der Wickeder zu spät und prallte gegen das Heck des Skoda. Nachdem die verletzte Autofahrerin aus dem Pkw befreit war und vom Rettungsdienst erstversorgt wurde, erfolgte die Einlieferung in ein Krankenhaus. (sn)

Lippstadt-Hellinghausen - Pkw gegen Baum Am Samstag gegen 23:40 Uhr befuhr eine 23jährige Frau aus Lippstadt mit einem Pkw VW Touran die Kreisstraße 42 in Fahrtrichtung Eickelborn. In Höhe einer auf der Fahrbahn befindlichen Mittelinsel verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über das Fahrzeug, kollidierte im weiteren Verlauf mit zwei am Fahrbahnrand stehenden Bäumen und kam erst auf einer angrenzenden Grünfläche zum Stehen. Die Fahrzeugführerin erlitt Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlungen mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 32000 Euro. (GS)

Soest - Hundewelpen aus Kleingartenanlage entwendet Im Zeitraum von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 11 Uhr, wurden aus einer Kleingartenparzelle zwischen dem Wilhelm-von-Holland-Weg und der Arnsberger Straße drei Schäferhund Welpen von unbekannten Tätern entwendet. Wer hat Verdächtiges bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib der Hundewelpen machen? Hinweise bitte an die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921 91 000. (GS)

Warstein - Brandgeschehen in der Innenstadt In der Warsteiner Innenstadt kam es am Samstagabend gegen 19.20 Uhr zu einer erheblichen Rauchentwicklung an der Hauptstraße, die den Einsatz von Feuerwehr und Polizei erforderlich machte. Im Kellerraum eines Gastronomiebetriebes waren dort abgestellte Gegenstände und Unrat in Brand geraten und Rauchgase traten aus einem Kellerschacht ins Freie. Erste Löschversuche der Hausbewohner wurden von der FW fortgesetzt und beendet. Zwei der Bewohner wurden durch Rauchgasinhalation verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Sie konnten nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der entstandene Sachschaden könnte sich nach ersten Schätzungen auf etwa 10.000 Euro belaufen. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und leitete ein Strafverfahren ein. Im Rahmen des Einsatzes wurden die Einsatzkräfte wenig später auf eine weitere Rauchentwicklung am Dr.-Segin-Platz hingewiesen. Aus einem Abluftrohr über der Tiefgarage quoll schwarzer Rauch. Die Feuerwehr stellte fest, dass in den Toiletten der Tiefgarage unbekannte Täter Toilettenpapier verbrannt hatten. Hier entstand Sachschaden an den Toiletten und an der Abluftanlage. Auch diese Tathandlung wurde von der Polizei zur Anzeige gebracht. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizei Warstein unter der Rufnummer 02902 91000 entgegen. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell