Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - 14-Jährige kommt zu Fall - Autofahrerin fährt weiter

Soest (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise bezüglich einer Verkehrsunfallflucht am Montag (6. September), gegen 12.00 Uhr, auf dem Kaiser-Otto-Weg. Eine 14-jährige Soesterin fuhr nach eigenen Angaben mit ihrem Fahrrad auf dem Kaiser-Otto-Weg in den Meister-Eckhart-Weg. In Höhe des Eingangs zur dortigen Schule überholte sie, zwei an der Straße geparkte Autos. Da ihr eine Autofahrerin entgegenkam, versuchte sie auf den Gehweg auszuweichen, touchierte hierbei jedoch die Bordsteinkante und fiel hin. Durch den Sturz verletzte sich die Jugendliche leicht. Die Autofahrerin setzte in ihrem weißen Wagen (möglicherweise ein Mercedes-Benz) ihre Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen oder auch die Autofahrerin aus dem weißen Wagen, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell