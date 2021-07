Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 21. Juli 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Kreisgebiet Wolfenbüttel: Autofahrer unter Alkoholeinfluss Dienstag, 20.07.2021 Gleich zwei Autofahrer waren am Dienstag alkoholisiert mit ihren Fahrzeugen unterwegs. Zunächst kontrollierte eine Streife der Polizei einen 49-jährigen Autofahrer, der gegen 18:00 Uhr mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Heiningen unterwegs war. Hier ergab der Alkoholtest einen Wert von 2,08 Promille. Gegen 21:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Autofahrer, der mit einem Auto in erheblichen Schlangenlinien in Mönchevahlberg unterwegs sein sollte. Bei der Kontrolle durch die Polizei ergab der Alkoholtest einen Wert von 3,2 Promille beim 23-jährigen Fahrer. In beiden Fällen wurde die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung der Führerscheine angeordnet. Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Wolfenbüttel: Kollision zweier Radfahrer Dienstag, 20.07.2021, gegen 18:35 Uhr Am frühen Dienstagabend kam es auf dem Radweg Verlängerung Am Kälberanger, Ecke Verlängerung Am Brandeswinkel zu einer Kollision zweier Radfahrer. Durch die Kollision und dem anschließenden Sturz verletzten sich beide Radler leicht. Wolfenbüttel: Diebstahl aus Transporter Montag, 19.07.2021, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 20.07.2021, gegen 06:50 Uhr In der Nacht von Montag auf Dienstag gelangten unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise in einen auf einem Parkplatz am Neuen Weg in Wolfenbüttel abgestellte Transporter der Marke Ford. Aus dem Transporter wurde eine im Heizungs- / Sanitärbau verwendete Presse im Wert von zirka 1600 Euro entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell