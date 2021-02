Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Gartenlaube in Lundenberg niedergebrannt - Flammen durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht

Düsseldorf (ots)

Freitag, 5. Februar 2021, 22.19 Uhr, Ernst-Poensgen-Allee, Ludenberg

Am späten Freitagabend brannte eine rund zehn Quadratmeter große Gartenhütten auf einem Grundstück in Ludenberg lichterloh. Die Feuerwehr konnte mit einem Strahlrohr die Flammen schnell unter Kontrolle bringen, allerdings wurde das Gebäude vollständig zerstört. Menschen kamen nicht zu schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Über die Notrufnummer 112 meldeten am Freitagabend mehrere Anrufer eine brennende Gartenlaube in Ludenberg. Als wenige Minuten später die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, stand das rund zehn Quadratmeter große Holzgebäude bereits lichterloh in Flammen. Sofort ließ der Einsatzleiter durch einen Atemschutztrupp das Feuer mit einem Strahlrohr bekämpfen.

Schnell war der Brand unter Kontrolle gebracht, sodass die Nachlöscharbeiten mithilfe einer Wärmebildkamera begonnen werden konnten. Menschen kamen bei dem Einsatz nicht zu schaden. Aufgrund der unklaren Brandursache hat der Einsatzleiter der Feuerwehr die Kriminalpolizei alarmiert. Der genaue Sachschaden kann nicht beziffert werden.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die 18 Rettungskräfte der Standorte Gräulinger Straße, Behrenstraße und Hüttenstraße beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell