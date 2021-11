Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens mit zwei schwerverletzten Personen und einem leicht verletztem Kind

Schortens (ots)

Am 29.11.2021 stand ein 78-jährige PKW-Führer gegen 12.45 Uhr an der Kreuzung Oldenburger Straße, Olympiastraße/Hauptstraße in Fahrtrichtung Schortens. Im Fahrzeug befanden sich noch eine 43-jährige Beifahrerin und ein vierjähriges Kind (Rücksitzbank des Fahrzeuges). Der Fahrer beabsichtigte nach rechts in die Olympiastraße einzubiegen und hatte sich hierfür auf der Abbiegespur eingeordnet. Aus bislang unbekannten Gründen fuhr der Fahrzeugführer plötzlich geradeaus auf der Oldenburger Straße in Richtung Schortens, fuhr an einigen Verkehrsteilnehmern rechts vorbei und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Er beschädigte beim Überfahren der Berme ein Geländer und fuhr mit dem PKW in einen wasserführenden Seitengraben. Die Beifahrerin musste durch die eingesetzte Freiwillige Feuerwehr vorsichtshalber mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden, da sie über starke Rückenschmerzen klagte. Sie und der Fahrzeugführer wurden nach bisherigen Kenntnisstand schwer verletzt, dass auf der Rückbank befindliche Kind wurde leicht verletzt. Lebensgefahr besteht zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die Unfallörtlichkeit musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der ÖPNV wurde während dieser Zeit beeinträchtigt. Durch den beschädigten PKW lief vermutlich Öl in den Seitengraben, die Untere Wasserbehörde erhielt hiervon Kenntnis und erschien am Unfallort. Die Vollsperrung konnte um 14.10 Uhr aufgehoben werden.

