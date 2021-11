Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit verletztem Fußgänger und anschließender Unfallflucht in Schortens

Wilhelmshaven (ots)

Am 26.11.2021, gegen 17.10 Uhr, querte ein 32-jähriger Fußgänger aus Schortens die Alte Ladestraße im Bereich des Bahnhofs Heidmühle in Höhe der dortigen Ampelanlage.

Als er sich aus Richtung Bahnhof in Richtung Oldenburger Straße begab, fuhr ein Pkw aus Richtung Bahnhofstraße in die Alte Ladestraße ein und streifte den Fußgänger.

Dieser stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher entfernte sich mit seinem silbernen Kleinwagen mit friesländer Kennzeichen weiter in Richtung Menkestraße. Eine unbeteiligte Fahrzeugführerin hielt am Fahrbahnrand und erkundigte sich nach dem Befinden des jungen Mannes. Sie kommt daher als Zeugin in Betracht.

Die Frau wird gebeten, sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Auch weitere Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten unter 04461 92110 Kontakt mit der Polizei in Jever aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell