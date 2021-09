Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Katze von Unbekanntem misshandelt - Polizei bittet um Hinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Vorsfelde-Süd, Schweidnitzer Straße 19.09.2021, 09.30 Uhr

Eine gut sieben Jahre alte Katze ist im Bereich Vorsfelde-Süd möglicherweise Opfer einer Gewalttat geworden. Die Katze wurde bereits am Sonntagmorgen, gegen 09.30 Uhr von ihrer Besitzerin apathisch vor ihrer Haustür in der Schweidnitzer Straße aufgefunden. Wenig später verschlechterte sich der Gesundheitszustand derart, dass die Katze trotz einer Operation in einer Tierklinik verstarb. Nach Angaben der Besitzerin diagnostizierten die behandelnden Tierärzte ein Schädel-Hirn-Trauma, welches durch stumpfe Gewalt verursacht wurde.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Die Beamten darauf, dass es Hinweise zu einem möglichen Täter gibt. Zuständig ist die Polizeistation in Vorsfelde, Rufnummer 05363/809700.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell