Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vermehrt Brände im Bereich Bockum-Hövel - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

In den vergangenen Wochen wurden der Polizei Hamm mehrere Brandorte - häufig Papierabfallbehälter - im Stadtteil Bockum-Hövel gemeldet. Durch Brandermittler der Polizei Hamm wurden an den verschiedenen Tatorten Spuren gesichert, die derzeit ausgewertet werden.

Am Samstag, 17. April, wurde durch Zeugen eine Gruppe Jugendlicher beobachtet, die in den späten Abendstunden im Bereich der Hammer Straße / Günter-Degelmann-Weg Papierstücke anzündeten und in ein Waldstück sowie in angrenzende Gärten warfen.

Die fünf bis sechs Jugendlichen sind geschätzt 15 bis 17 Jahre alt und waren größtenteils dunkel gekleidet. Einer aus der Gruppe fiel mit einer hellen Hose auf.

Die Polizei Hamm bittet um Ihre Mithilfe:

Bei sachdienlichen Hinweisen zu der Gruppe oder den Brandorten wenden Sie sich bitte an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell