POL-UL: (HDH) Herbrechtingen, Dischingen - Einbrecher suchen Brauchbares

Unbekannte waren in den vergangenen Tagen in Herbrechtingen und Eglingen unterwegs

Ulm (ots)

In drei Gebäude brachen Unbekannte in den vergangenen Tagen ein:

Zwischen Freitag und Sonntag waren Einbrecher im Eselsburger Tal bei Herbrechtingen. Sie gingen zum Schuppen an einer Hütten und brachen die Tür auf. So kamen sie ins Innere. Offensichtlicht fanden die Täter nichts Brauchbares, denn sie flüchteten ohne Beute. Montagmorgen sah eine Zeuge Einbruchspuren an einem Gebäude in der Eselsburger Straße. Dort war ein Fenster aufgebrochen. Ein Unbekannter stieg in das Gebäude und suchte in einem Büro nach Beute. Dazu wühlte er auch in Schränken und Schubläden. Dort fand der Einbrecher einen Geldschrank. Den machte er zu seiner Beute und flüchtete damit. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll die Tat zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen passiert sein. Sonntagnacht suchte ein Einbrecher in Dischingen nach Beute. Er ging zu einer Gaststätte in Eglingen und warf die Scheibe an einer Tür ein. Der Einbrecher ging in das Gebäude Im Brühl. Dort fand er eine Kasse und eine Kaffeemaschine. Beide Dinge nahm der Täter mit. Die Giengener Polizei (07322/96530) hat an den Tatorten viele Spuren gesichert und sucht nun die Täter.

Geschäfte, Büros, Praxen, andere Geschäftsräume und Vereinsheime sind nach polizeilichen Erfahrungen häufig Ziele von Einbrechern. Die Polizei warnt davor, über Nacht oder freie Tage Geld in Geschäftsräumen zurückzulassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Speziell für Gewerbetreibende gibt es die Broschüre "Schlechte Geschäfte für Einbrecher" Tipps und Verhaltensweise. Die Broschüre ist bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen und auf der Internetseite www.polizei-beratung.de erhältlich.

