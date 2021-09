Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weißes Golf Cabriolet entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Friedrich-Ebert-Straße

21.09.2021, 20.00 Uhr - 21.30 Uhr

Ein weißes VW Golf Cabriolet verschwand am Dienstagabend in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Fahrzeugbesitzer hatte sein 36 Jahre altes Fahrzeug am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr auf dem Anwohnerparkplatz vor dem Mehrparteienwohnhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ordnungsgemäß verschlossen abgestellt. Als er gut 90 Minuten später, gegen 21.30 Uhr aus dem Küchenfenster schaute war sein Oldtimer verschwunden.

Der entstandene Schaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 5.500 Euro belaufen.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen Hinweise zum Verschwinden des Fahrzeugs geben können. Zuständig ist das 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell