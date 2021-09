Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Schwarzer VW Touran entwendet - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Laagberg, Samlandweg

20.09.2021, 19.00 Uhr - 21.09.2021, 07.30 Uhr

Ein schwarzer VW Touran wechselte in der Nacht zum Dienstag am Laagberg unfreiwillig den Besitzer. Der rechtmäßige Besitzer hatte seinen 14 Jahre alten Touran am Montagabend gegen 19.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen auf einem Anwohnerparkplatz in der Straße Samlandweg abgestellt. Als er am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam war es verschwunden. Eine Schadensermittlung wird in den nächsten Tagen erfolgen.

Personen, die Hinweise zum Verschwinden des schwarzen VW Touran geben können, werden gebeten sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell