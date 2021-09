Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Nebengebäude gerät in Brand - Polizei hat Untersuchungen aufgenommen

Wolfsburg (ots)

Söllingen, OT Ingeleben, Neinstedter Straße 20.09.2021, 23.05 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Heizungsraum in einem Nebengebäude einer Wohnanlage in der Neinstedter Straße ion Brand. Die Hauseigentümer hatten gegen 23.05 Uhr Brandgeruch wahrgenommen. Als der Hauseigentümer zur Heizungsanlage in dem Nebengebäude schaute, bemerkte er, dass der Raum rauchgefüllt war und Feuerschein. Während er mit ersten Löscharbeiten begann, alarmierte seine Frau die Feuerwehr. Die Brandbekämper der Freiwilligen Feuerwehren Heeseberg, Ingeleben, Gevensleben, Söllingen, Wobeck, Jerxheim, Dobbeln, Watenstedt und Helmstedt waren mit etwa 50 Kameraden vor Ort und löschten die Flammen.

In dem Nebengebäude, in dem sich die gesamte Heizungs- und Photovoltaikanlage befindet wurden die technischen Geräte, Verkabelungen und Rohre in Mitleidenschaft gezogen, teilweise oder sogar ganz zerstört. Am Nebengebäude selbst entstand ebenfalls Gebäudeschaden. Wie hoch dabei der Gesamtschaden ist, werden die weiteren Ermittlungen ergeben.

Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und mit den Untersuchungen zur Brandursache begonnen.

Dabei suchen die Ermittler Zeugen, die Hinweise zur Brandentsteghung geben können.

Zuständig ist das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

Die Ermittlunhgen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell