Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Fahrerflucht

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth: (No) Am Sonntag, 15.08.2021 parkt ein Anwohner gegen 17:00 Uhr seinen PKW in der Steintorstraße, vor dem Wohnhaus Nr. 2A, in 31167 Bockenem ordnungsgemäß ab. Gegen 22:30 Uhr will er seinen PKW BMW wieder benutzen und muss nun feststellen, dass ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer offensichtlich gegen seinen PKW gefahren ist und diesen im Frontbereich der Fahrerseite nicht unwesentlich beschädigt hat. Der Stoßfänger und der Kotflügel sind zerbeult und abgekratzt. Der entstandene Sachschaden dürfte bei ca. 1500 Euro liegen. Auf Grund der Beschädigungen dürfte der Unfallflüchtige den PKW des Geschädigten im Vorbeifahren beschädigt haben. Die Polizei aus Bad Salzdetfurth nimmt Hinweise zur Ermittlung des Flüchtigen unter der Rufnummer 05063-9010 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell